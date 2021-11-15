Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Влада Події

У Раді визначили головні причини "Іловайського котла"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
15 листопада, 17:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, а й не менш тяжкі політичні наслідки
Депутати розібралися в іловайській трагедії. Колаж "Сьогодні"
Депутати розібралися в іловайській трагедії. Колаж "Сьогодні"

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради дійшла висновку, що причинами іловайської трагедії у 2014 році серед іншого стали неналежна організація оборони України та неприйняття достатніх заходів щодо розблокування оточення українських військ на Донбасі.

Про це йдеться в звіті ТСК.

Реклама

Слідча комісія парламенту встановила, що ілавайська трагедія мала не лише тяжкі військові, а й не менш тяжкі політичні наслідки для країни.

"Вона стала фоном зустрічі президентів України та Російської Федерації, що відбулася 26 серпня 2014 року в Мінську і значною мірою визначила підписання 5 вересня 2014 року Мінських домовленостей, які неоднозначно сприймаються як мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і України, а також ухвалення 16 вересня того ж року не менш спірного закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", – йдеться у звіті.

ТСК дійшла висновку, що основними причинами, що призвели до іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії.

Реклама

Основні причини, що призвели до "Іловайського котла":

  • невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління воєнними діями;
  • хибні кадрові рішення та дії політичного та військового керівництва;
  • неприйняття політичним та військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування іловайського угруповання та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.

"Іловайський котел"

Іловайська трагедія сталася у 2014 році – у період з 24 по 29 серпня розгорнулися запеклі бойові дії за місто Іловайськ Донецької області. Згідно з розслідуванням військової прокуратури України, Росія вбила 366 українських військових, 429 отримали поранення та близько 300 людей потрапили в полон. Це сталося після зриву росіянами домовленості про "зелений коридор" та мирний вихід бійців ЗСУ з "котла".

Водночас начальник управління цивільно-військової співпраці ЗСУ полковник Олексій Ноздрачов розповідав, що Росія також зазнала чималих втрат у боях за Іловайськ. За його словами, наприкінці серпня 2014 року загинуло понад 200 російських військових і близько 300 осіб отримали поранення.

Реклама

Ветеран спецназу полковник Рафаель Люкманов в інтерв'ю "Сьогодні" назвав прорахунки командування ЗСУ в Іловайську. За його словами, не можна йти у наступ, не забезпечивши прикриття флангів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Об'єднання Разумкова: депутати "Розумної політики" пояснили свій вибір і чим далі займуться Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Об'єднання Разумкова: депутати "Розумної політики" пояснили свій вибір і чим далі займуться Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 листопада 1991. В Україні посилюють відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.11

Російський рубль (₽)

0.3619

Євро (€)

29.9

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

139 940

захворіло за тиждень в Україні

-8%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти