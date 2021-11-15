У Раді визначили головні причини "Іловайського котла"

Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, а й не менш тяжкі політичні наслідки

Депутати розібралися в іловайській трагедії. Колаж "Сьогодні"

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради дійшла висновку, що причинами іловайської трагедії у 2014 році серед іншого стали неналежна організація оборони України та неприйняття достатніх заходів щодо розблокування оточення українських військ на Донбасі.

Про це йдеться в звіті ТСК.

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Слідча комісія парламенту встановила, що ілавайська трагедія мала не лише тяжкі військові, а й не менш тяжкі політичні наслідки для країни.

"Вона стала фоном зустрічі президентів України та Російської Федерації, що відбулася 26 серпня 2014 року в Мінську і значною мірою визначила підписання 5 вересня 2014 року Мінських домовленостей, які неоднозначно сприймаються як мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і України, а також ухвалення 16 вересня того ж року не менш спірного закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", – йдеться у звіті.

ТСК дійшла висновку, що основними причинами, що призвели до іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії.

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Основні причини, що призвели до "Іловайського котла":

невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління воєнними діями;

хибні кадрові рішення та дії політичного та військового керівництва;

неприйняття політичним та військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування іловайського угруповання та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.

"Іловайський котел"

Іловайська трагедія сталася у 2014 році – у період з 24 по 29 серпня розгорнулися запеклі бойові дії за місто Іловайськ Донецької області. Згідно з розслідуванням військової прокуратури України, Росія вбила 366 українських військових, 429 отримали поранення та близько 300 людей потрапили в полон. Це сталося після зриву росіянами домовленості про "зелений коридор" та мирний вихід бійців ЗСУ з "котла".

Водночас начальник управління цивільно-військової співпраці ЗСУ полковник Олексій Ноздрачов розповідав, що Росія також зазнала чималих втрат у боях за Іловайськ. За його словами, наприкінці серпня 2014 року загинуло понад 200 російських військових і близько 300 осіб отримали поранення.

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Ветеран спецназу полковник Рафаель Люкманов в інтерв'ю "Сьогодні" назвав прорахунки командування ЗСУ в Іловайську. За його словами, не можна йти у наступ, не забезпечивши прикриття флангів.