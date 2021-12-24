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У Зеленского рассказали о провальной попытке созвониться с Путиным

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 декабря, 19:46
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Ермак назвал условия, при которых Зеленский опять будет звонить в Москву
Условий для звонка пока нет / Коллаж "Сегодня"
Условий для звонка пока нет / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году попытался наладить телефонную связь с российским лидером Владимиром Путиным. Однако эта попытка оказалась неудачной и пока неясно, когда президенты будут разговаривать непосредственно друг с другом, а не через западных посредников.

Ситуацию со звонками объяснил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу "Фокус".

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А в ответ – тишина

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонки ждут и готовы ответить. Была только одна попытка в этом году установить контакт. Уж не помню, почему разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", — ответил Ермак на вопрос журналиста о возможности телефонного контакта лидеров двух стран.

В этом же интервью Андрей Ермак сообщил, что надеется на разговор с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком до конца этого года. Стороны обсудят работу Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которая 22 декабря договорилась о перемирии, однако оно так и не наступило.

Ситуация

  • Надежда на контакты между Киевом и Москвой появилась после обнародования плана из 10 шагов по Донбассу. Без личных контактов двух сторон ничего из этих шагов не будет реализовано.
  • Напомним, что 1 декабря во время ежегодного послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что хочет прямых переговоров с Путиным, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе.
  • Тогда же у Путина озвучили Зеленскому условие, при которых возможны такие переговоры.
  • В целом заявления из Кремля не вселяют надежд на скорейшее разрешение вооруженного конфликта. 23 декабря Путин заявил, что у него "складывается впечатление", будто на Донбассе "готовят третью военную операцию", а Россию пытаются сдержать от вмешательства угрозой санкций.

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