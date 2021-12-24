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Зеленский и Путин созвонятся до Нового года? СМИ узнали темы разговора

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
24 декабря, 17:35
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До конца года могут решиться вопросы по Донбассу
Зеленский настроен на диалог с Путиным для урегулирования ситуации на Донбассе
Зеленский настроен на диалог с Путиным для урегулирования ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Проведение телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленскими президентом РФ Владимиром Путиным должно состояться до конца этого года. Об этом свидетельствует план 10 шагов по Донбассу, который появился в распоряжении Коммерсанта.

В одном из пунктов плана говорится, что украинский лидер планирует поднять такие темы во время разговора:

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  • поддержка возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
  • заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
  • содействие проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
  • определение уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

После проведения телефонного разговора планируется начать подготовку и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и РФ, а также организовать саму встречу.

Зеленский готов к встрече с Путиным

На пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе с канцлером Германии Владимир Зеленский заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг "Северного потока – 2", чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

Переговоры Украина – Россия

  • 1 декабря во время ежегодного послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что хочет прямых переговоров с Путиным, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе. В свою очередь у Путина озвучили Зеленскому условие.
  • Лидер Украины говорил, что рассчитывает на возвращение оккупированного Крыма. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что такая риторика Киева не приближает прямые переговоры двух стран.
  • Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.
  • При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал главную цель вызова Путина на переговоры. Он считает, что таким образом указывают на то, что Россия сторона конфликта.
  • 16 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для диалога с президентом Украины. Песков отметил, что сейчас российско-украинские контакты поддерживаются на уровне представителей, в том числе со стороны России — Дмитрием Козаком, замглавы администрации президента.

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