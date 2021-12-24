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Три инициативы по Донбассу – Ермак будет звонить в Кремль

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 декабря, 18:04
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Офис президента подготовил предложения для Москвы
Ермак на днях позвонит в Москву с инициативами по Донбассу / Коллаж "Сегодня"
Ермак на днях позвонит в Москву с инициативами по Донбассу / Коллаж "Сегодня"

До конца недели ожидаются переговоры главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны обсудят работу Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которая 22 декабря договорилась о перемирии, однако оно так и не наступило.

О возможном прямом контакте с Кремлем заявил Андрей Ермак в интервью журналу "Фокус".

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В ожидании

"Мы общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о том, что происходит в ТКГ, обсуждаем именно инициативы Украины", – отметил Ермак.

По его словам, Украина предложила три инициативы, которые сейчас пытается реализовать.

"Мы очень надеемся, что нам удастся добиться прогресса по некоторым направлениям. Украина вышла с тремя очень важными инициативами. Первое – возврат в режим прекращения огня. Затрагивается вопрос двух КПВВ – "Счастье" и "Золотое", которые с украинской стороны давно уже полностью готовы, они сделаны на очень высоком европейском уровне... Третье — давно не было обмена, мы передали в ТКГ очередные списки людей на освобождение, это до ста человек. Пока ответа нет. Наши представители в ТКГ продолжают вести переговоры, работа очень изнурительная, но за этим стоят жизни людей", – рассказал Ермак.

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Ситуация на Донбассе

  • Стало известно, что Офис президента подготовил план из 10 шагов для реализации Минских соглашений и установления мира на Донбассе.
  • При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заметил, что главной темой переговоров с Москвой западных стран должно стать окончание войны на территории Украины.
  • Пока же не работает перемирие, о котором Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась 22 декабря. 23 декабря со стороны боевиков на Донбассе было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
  • У президент России Владимир Путин свое видение происходящего на Донбассе. Во время традиционной пресс-конференции он заявил, что Киев готовится при помощи военной операции вернуть себе оккупированную часть Донбасса. А Запад будет нам помогать вводом "чертовских" санкций против РФ.

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