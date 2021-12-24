Кулеба назвал главную тему для переговоров США и РФ

Главной темой переговоров с Москвой западных стран должно стать окончание войны на территории Украины. Поскольку Украина оказалась сейчас в эпицентре вопроса по безопасности в Европе, она должна быть участником таких переговоров.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своем телеграм-канале.
Мнение
"Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", – написал глава МИД Украины.
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Ситуация на Донбассе
- Так и не заработало перемирие, о котором участники Трехсторонней контактной группы договорились 22 декабря, чтобы хотя бы на праздники жители линии разграничения получили передышку.
- 23 декабря со стороны боевиков на Донбассе было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- 23 декабря Украина передала МИД России ноту протеста в связи с отправкой на оккупированную часть Донбасса так называемого гуманитарного конвоя в нарушении украинских законов.
- Президент России Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции заявил, что Киев готовится при помощи военной операции вернуть себе оккупированную часть Донбасса.
- Тут же он получил ответ из нашего МИДА, что Украина не собирается проводить силовую военную операцию по деоккупации Донбасса, поскольку выбрала путь дипломатического решения военного конфликта.