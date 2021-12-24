Кулеба назвал главную тему для переговоров США и РФ

В первую очередь необходимо закончить войну на Донбассе

Глава МИД Украины рассказал, что должен сделать Кремль, чтобы Белый дом начал переговоры с РФ / Коллаж "Сегодня"

Главной темой переговоров с Москвой западных стран должно стать окончание войны на территории Украины. Поскольку Украина оказалась сейчас в эпицентре вопроса по безопасности в Европе, она должна быть участником таких переговоров.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своем телеграм-канале.

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Мнение

"Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", – написал глава МИД Украины.

Ситуация на Донбассе