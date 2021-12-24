Кулеба назвав головну тему для переговорів США та РФ

Головною темою переговорів із Москвою західних країн має стати закінчення війни на території України. Оскільки Україна опинилася зараз в епіцентрі питання безпеки в Європі, вона має бути учасником таких переговорів.
Таку думку висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своєму телеграм-каналі.
Думка
"Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України. Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", – написав глава МЗС України.
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- Так і не запрацювало перемир'я, про яке учасники Тристоронньої контактної групи домовилися 22 грудня, аби хоча б на свята мешканці лінії розмежування отримали перепочинок.
- 23 грудня з боку бойовиків на Донбасі було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- 23 грудня Україна передала МЗС Росії ноту протесту у зв'язку з відправкою на окуповану частина Донбасу так званого гуманітарного конвою у порушенні українських законів.
- Президент Росії Володимир Путін під час традиційної прес-конференції заявив, що Київ готується за допомогою воєнної операції повернути собі окуповану частину Донбасу.
- Відразу він отримав відповідь із нашого МЗС, що Україна не збирається проводити силову військову операцію з деокупації Донбасу, оскільки обрала шлях дипломатичного вирішення військового конфлікту.