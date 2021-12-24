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Кулеба назвав головну тему для переговорів США та РФ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 грудня, 15:44
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Насамперед необхідно закінчити війну на Донбасі
Глава МЗС України розповів, що має зробити Кремль, щоб Білий дім розпочав переговори з РФ / Колаж "Сьогодні"
Глава МЗС України розповів, що має зробити Кремль, щоб Білий дім розпочав переговори з РФ / Колаж "Сьогодні"

Головною темою переговорів із Москвою західних країн має стати закінчення війни на території України. Оскільки Україна опинилася зараз в епіцентрі питання безпеки в Європі, вона має бути учасником таких переговорів.

Таку думку висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своєму телеграм-каналі.

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Думка

"Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України. Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", – написав глава МЗС України.

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