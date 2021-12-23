Україна надіслала Росії ноту протесту: що порушила Москва

Україна передала МЗС Росії ноту протесту через відправку на окуповану частину Донбасу так званого гуманітарного конвою у порушенні українських законів.
Про це йдеться у заяві МЗС України.
Нота протесту
"23 грудня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 105-й так званий "гуманітарний конвой" РФ", – йдеться у заяві МЗС України.
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Переміщення відбулося через непідконтрольну Уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган".
За повідомленнями окупантів, Росія відправила їм у цьому "гумконвої" понад 270 тисяч доз несертифікованої міжнародними інститутами вакцини від коронавірусу "Супутник Лайт".
Ситуація на Донеччині
- Повідомлення про так званий "гуманітарний конвой", який, як інформує розвідка України, зазвичай доставляє бойовикам зброю та боєприпаси, з'явилося на тлі очікування початку чергового перемир'я.
- 23 грудня учасники Тристоронньої контактної групи домовились – найближчим часом на Донбасі відновлюється перемир'я.
- Проте, згідно зведення штабу ООС на 17.00, з початку першої доби перемир'я з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- Путін же під час традиційної прес-конференції заявив, що Київ готується за допомогою воєнної операції повернути собі окуповану частину Донбасу.