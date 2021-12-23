Украина направила России ноту протеста: что нарушила Москва

МИД РФ получил заявление с перечнем законов, которые опять проигнорировала эта страна

Дмитрий Кулеба направил Сергею Лаврову очередную ноту протеста / Коллаж "Сегодня"

Украина передала МИД России ноту протеста в связи с отправкой на оккупированную часть Донбасса так называемого гуманитарного конвоя в нарушении украинских законов.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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Нота протеста

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых "гуманитарных конвоев". 23 декабря Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предупреждения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый "гуманитарный конвой"", – говорится в заявлении МИД Украины.

Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

По сообщениям оккупантов, Россия отправила им в этом "гумконвое" более 270 тысяч доз несертифицированной международными институтами вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

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Ситуация на Донбассе