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Три ініціативи щодо Донбасу – Єрмак дзвонитиме до Кремля

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 грудня, 18:04
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Офіс президента підготував пропозиції для Москви
Єрмак днями зателефонує до Москви з ініціативами по Донбасу / Колаж "Сьогодні"
Єрмак днями зателефонує до Москви з ініціативами по Донбасу / Колаж "Сьогодні"

До кінця тижня очікуються переговори глави Офісу президента України Андрія Єрмака із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Сторони обговорять роботу Тристоронньої контактної групи по Донбасу, яка 22 грудня домовилася про перемир'я. Однак воно так і не настало.

Про можливий прямий контакт із Кремлем заявив Андрій Єрмак в інтерв'ю журналу "Фокус".

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В очікуванні

"Ми спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати цього тижня. Ми з ним говоримо про те, що відбувається у ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України", – зазначив Єрмак.

За його словами, Україна запропонувала три ініціативи, які зараз намагається реалізувати.

"Ми дуже сподіваємось, що нам вдасться досягти прогресу за деякими напрямками. Україна вийшла з трьома дуже важливими ініціативами. Перше – повернення до режиму припинення вогню. Порушується питання двох КПВВ — "Щастя" та "Золоте", які з українського боку давно вже цілком готові, вони зроблені на дуже високому європейському рівні. Туди приїжджали посли G7 кілька разів і відзначали найвищий рівень сервісу. Третє — давно не було обміну, ми передали до ТКГ вчергове списки людей на визволення, це до ста людей. Поки що відповіді немає. Наші представники в ТКГ продовжують вести переговори, робота дуже виснажлива, але за цим стоять життя людей, і ми наполегливо її продовжуватимемо", – розповів Єрмак.

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Ситуація на Донеччині

  • Стало відомо, що Офіс президента підготував план із 10 кроків для реалізації Мінських угод та встановлення миру на Донбасі.
  • При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що головною темою переговорів із Москвою західних країн має стати закінчення війни на території України.
  • Поки що ж не працює перемир'я, про яке Тристороння контактна група з Донбасу домовилася 22 грудня. 23 грудня з боку бойовиків на Донбасі було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню, 2 із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
  • Президент Росії Володимир Путін має своє бачення того, що відбувається на Донбасі. Під час традиційної прес-конференції він заявив, що Київ готується за допомогою воєнної операції повернути собі окуповану частину Донбасу. А Захід нам допомагатиме введенням "чортових" санкцій проти РФ.

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