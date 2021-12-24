Три ініціативи щодо Донбасу – Єрмак дзвонитиме до Кремля

Офіс президента підготував пропозиції для Москви

Єрмак днями зателефонує до Москви з ініціативами по Донбасу / Колаж "Сьогодні"

До кінця тижня очікуються переговори глави Офісу президента України Андрія Єрмака із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Сторони обговорять роботу Тристоронньої контактної групи по Донбасу, яка 22 грудня домовилася про перемир'я. Однак воно так і не настало.

Про можливий прямий контакт із Кремлем заявив Андрій Єрмак в інтерв'ю журналу "Фокус".

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В очікуванні

"Ми спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати цього тижня. Ми з ним говоримо про те, що відбувається у ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України", – зазначив Єрмак.

За його словами, Україна запропонувала три ініціативи, які зараз намагається реалізувати.

"Ми дуже сподіваємось, що нам вдасться досягти прогресу за деякими напрямками. Україна вийшла з трьома дуже важливими ініціативами. Перше – повернення до режиму припинення вогню. Порушується питання двох КПВВ — "Щастя" та "Золоте", які з українського боку давно вже цілком готові, вони зроблені на дуже високому європейському рівні. Туди приїжджали посли G7 кілька разів і відзначали найвищий рівень сервісу. Третє — давно не було обміну, ми передали до ТКГ вчергове списки людей на визволення, це до ста людей. Поки що відповіді немає. Наші представники в ТКГ продовжують вести переговори, робота дуже виснажлива, але за цим стоять життя людей, і ми наполегливо її продовжуватимемо", – розповів Єрмак.

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