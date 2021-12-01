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Прямые переговоры: у Путина озвучили Зеленскому условие

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 декабря, 15:58
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В Кремле очень быстро сформулировали ответ Киеву
Насколько вероятна встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в ближайшее время?
Насколько вероятна встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в ближайшее время? / Фото: Коллаж: Сегодня

Довольно быстро в Москве ответили на заявление президента Владимира Зеленского о прямых переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию войны на Донбассе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не считает, что об этом нужно говорить с его шефом.

Слова Пескова передает агентство ТАСС.

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Ответ

"Война в Донбассе является внутриукраинской, мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта. Это не так", — прокомментировал Песков заявление президента Зеленского о том, что войну невозможно остановить без прямых переговоров с Россией.

Также Песков подчеркнул, что вооруженное столкновение на Донбассе было спровоцировано известными событиями 2014 года в Киеве и добавил, что Россия "предпринимает все возможные усилия, чтобы помочь Украине урегулировать проблему Донбасса".

Что на самом деле

  • Напомним, 1 декабря Зеленский с трибуны Верховной Рады заявил: "8 лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь это говорить всем и прямо россиянам, поэтому я не боюсь прямого разговора с ним (президентом РФ Владимиром Путиным. – Ред.). Мы не боимся прямого диалога".
  • Накануне выступления Зеленского Минобороны Украины сообщило, что в течение ноября Москва укомплектовала оружием боевиков незаконных вооруженных формирований в так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • А утром 1 декабря Минобороны России сообщило, что более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа РФ совершили марши на южные полигоны. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения в полевых условиях.

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