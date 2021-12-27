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"Кусай и отходи". Генерал назвал лучшую тактику в противостоянии с РФ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
27 декабря, 17:25
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Кривонос отметил, что сильной стороной может быть знание территории
Генерал Сергей Кривонос подчеркнул, что следует провести военные учения по наиболее угрожающим направлениям
Генерал Сергей Кривонос подчеркнул, что следует провести военные учения по наиболее угрожающим направлениям / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос выделил три пункта, которые будут на стороне украинской армии, в случае полномасштабного вторжения России. Об этом пишет Радио Свобода "Донбасс.Реалии".

У Украины есть три преимущества над РФ

"Нашими сильными сторонами может быть знание территории, на которой мы воюем, то, что мы защищаем свою территорию – это моральное (преимущество – ред.) и плюс слаженность подразделений и подготовленность их к действиям на этой местности. Принцип номер один, который мы четко понять за то время, которое у нас есть: не жалеть солдата на полигоне, но беречь в бою. Вот задача командира. И чем больше пота на полигоне, тем меньше крови на поле боя", – отметил Кривонос.

Также генерал подчеркнул необходимость проведения военных учений по тем направлениям, которые рассматриваются как наиболее угрожающие в случае эскалации боевых действий.

Украина может применить опасную для РФ тактику

"Если будет активизация боевых действий и наступления будут на других направлениях, то это не будет фронтальная война. Это будет война мобильная и по определенным направлениям. Поэтому, задача – готовить подразделения и личный состав, в том числе, и к действиям в мобильных небольших подразделениях. Вот, как раз способность этих соединений действовать самостоятельно, активно, агрессивно, нанося удары и отходя по принципу "кусай и отойди", вот, пожалуй, лучше будет тактика, если россияне будут преобладать нас в количестве и качестве своей техники", – сказал он.

Угроза вторжения

  • 27 декабря советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ждет Россию в Украине.
  • Журналист РФ Игорь Яковенко рассказал, какое будущее Владимир Путин готовит россиянам. Он напомнил, что МЧС России недавно обнародовало ГОСТ о братских могилах.
  • 21 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает стягивать к границам Украины дополнительные войска. По его словам, концентрация военных сил происходит, несмотря на призывы к деэскалации.
  • 20 декабря британская разведка предупредила кабинет министров Соединенного Королевства о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества. В таком случае это совпадет с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.
  • 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.
  • В то же время бывший заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Александр Вершбоу заявлял, что Россия не будет нападать на Украину, поскольку не сможет это сейчас осуществить, войска вблизи украинской границы – это только давление на Киев и проверка готовности НАТО. Но вместо масштабного вторжения президент РФ Владимир Путин может ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев".

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