"Кусай и отходи". Генерал назвал лучшую тактику в противостоянии с РФ

Бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос выделил три пункта, которые будут на стороне украинской армии, в случае полномасштабного вторжения России. Об этом пишет Радио Свобода "Донбасс.Реалии".
У Украины есть три преимущества над РФ
"Нашими сильными сторонами может быть знание территории, на которой мы воюем, то, что мы защищаем свою территорию – это моральное (преимущество – ред.) и плюс слаженность подразделений и подготовленность их к действиям на этой местности. Принцип номер один, который мы четко понять за то время, которое у нас есть: не жалеть солдата на полигоне, но беречь в бою. Вот задача командира. И чем больше пота на полигоне, тем меньше крови на поле боя", – отметил Кривонос.
Также генерал подчеркнул необходимость проведения военных учений по тем направлениям, которые рассматриваются как наиболее угрожающие в случае эскалации боевых действий.
Украина может применить опасную для РФ тактику
"Если будет активизация боевых действий и наступления будут на других направлениях, то это не будет фронтальная война. Это будет война мобильная и по определенным направлениям. Поэтому, задача – готовить подразделения и личный состав, в том числе, и к действиям в мобильных небольших подразделениях. Вот, как раз способность этих соединений действовать самостоятельно, активно, агрессивно, нанося удары и отходя по принципу "кусай и отойди", вот, пожалуй, лучше будет тактика, если россияне будут преобладать нас в количестве и качестве своей техники", – сказал он.
Угроза вторжения
- 27 декабря советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ждет Россию в Украине.
- Журналист РФ Игорь Яковенко рассказал, какое будущее Владимир Путин готовит россиянам. Он напомнил, что МЧС России недавно обнародовало ГОСТ о братских могилах.
- 21 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает стягивать к границам Украины дополнительные войска. По его словам, концентрация военных сил происходит, несмотря на призывы к деэскалации.
- 20 декабря британская разведка предупредила кабинет министров Соединенного Королевства о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества. В таком случае это совпадет с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.
- 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.
- В то же время бывший заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Александр Вершбоу заявлял, что Россия не будет нападать на Украину, поскольку не сможет это сейчас осуществить, войска вблизи украинской границы – это только давление на Киев и проверка готовности НАТО. Но вместо масштабного вторжения президент РФ Владимир Путин может ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев".