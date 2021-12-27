"Кусай и отходи". Генерал назвал лучшую тактику в противостоянии с РФ

Кривонос отметил, что сильной стороной может быть знание территории

Генерал Сергей Кривонос подчеркнул, что следует провести военные учения по наиболее угрожающим направлениям / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос выделил три пункта, которые будут на стороне украинской армии, в случае полномасштабного вторжения России. Об этом пишет Радио Свобода "Донбасс.Реалии".

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"Нашими сильными сторонами может быть знание территории, на которой мы воюем, то, что мы защищаем свою территорию – это моральное (преимущество – ред.) и плюс слаженность подразделений и подготовленность их к действиям на этой местности. Принцип номер один, который мы четко понять за то время, которое у нас есть: не жалеть солдата на полигоне, но беречь в бою. Вот задача командира. И чем больше пота на полигоне, тем меньше крови на поле боя", – отметил Кривонос.

Также генерал подчеркнул необходимость проведения военных учений по тем направлениям, которые рассматриваются как наиболее угрожающие в случае эскалации боевых действий.

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"Если будет активизация боевых действий и наступления будут на других направлениях, то это не будет фронтальная война. Это будет война мобильная и по определенным направлениям. Поэтому, задача – готовить подразделения и личный состав, в том числе, и к действиям в мобильных небольших подразделениях. Вот, как раз способность этих соединений действовать самостоятельно, активно, агрессивно, нанося удары и отходя по принципу "кусай и отойди", вот, пожалуй, лучше будет тактика, если россияне будут преобладать нас в количестве и качестве своей техники", – сказал он.

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