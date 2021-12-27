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"Утопим вас в крови": Арестович рассказал, что ждет Россию в Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
27 декабря, 12:25
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Советник Ермака считает, что оккупантам не помогут и хваленные крылатые ракеты
Арестович предрек Кремлю провал в Украине. Коллаж "Сегодня"
Арестович предрек Кремлю провал в Украине. Коллаж "Сегодня"

Россия в случае вторжения в Украину потерпит громкое поражение – погибнут десятки тысяч оккупантов. Даже российские генералы это понимают и не в восторге от военной авантюры Путина.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Дом" советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, российской группировки, которая находится вблизи границ, недостаточно, чтобы нанести Украине военное поражение – скорее поражение потерпит Россия.

"Попытка вторгнуться закончится грандиозным поражением и тяжелейшим внешнеполитическим кризисом для России. Мы не боимся. ВСУ совместно с западными союзниками с их военно-технической помощью нанесут поражение российской группировке. Они просто не потянут, вся российская армия ничего с нами не сможет сделать, потому что она ограниченно боеспособна из-за мифа о непобедимости российской армии", – сказал Арестович.

В пример он привел заявления из РФ об ударе крылатыми ракетами и отметил, что таких ракет у агрессора всего более 60 штук, причем использовать смогут не более половины.

"Ну стрельнут они 30 ракетами: 15 из них – не долетят, еще пять – промахнутся. Это все несерьезно, и любой военный профессионал понимает: ну приходите, вторгайтесь – утопим вас в крови. Мы их просто утопим в крови. Думаю, российские генералы за головы держатся, понимая, во что реально им выльется эта операция. Надеюсь, они смогут объяснить Путину, что это абсолютно бессмысленная затея… Я желаю им одуматься и пожалеть те 40-60 тысяч убитых российских солдат, которых, как я понимаю, они уже запланировали", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Россия может напасть на Украину

  • Пока западных СМИ и украинское руководство сообщают о большом скоплении войск РФ, в Москве постоянно открещиваются от каких-либо планов по нападению на Украину. В Кремле даже недавно объяснили причину скопления войск вблизи Украины.
  • Российский журналист Игорь Яковенко рассказывал, что Путин готовит россиянам братские могилы. По его словам, россияне еще не понимают, что возможная война затронет каждого.
  • Давно известно, что РФ если и будет нападать, то наступление будет многоуровневым, а не только с одного направления. В связи с этим американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США сообщило о слабом месте Украины, откуда может напасть Россия.
  • А вот народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что сейчас нет угрозы полномасштабного вторжения России.

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