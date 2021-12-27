"Утопимо вас у крові": Арестович розповів, що чекає на Росію в Україні

Радник Єрмака вважає, що окупантам не допоможуть і хвалені крилаті ракети

Арестович пророкує Кремлю провал в Україні. Колаж "Сьогодні"

Росія у разі вторгнення в Україну зазнає гучної поразки – загинуть десятки тисяч окупантів. Навіть російські генерали це розуміють і не в захваті від військової авантюри Путіна.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Дім" радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, російського угруповання, яке перебуває поблизу кордонів, недостатньо, щоб завдати Україні військової поразки – швидше поразки зазнає Росія.

"Спроба вторгнутися закінчиться грандіозною поразкою та найважчою зовнішньополітичною кризою для Росії. Ми не боїмося. ЗСУ спільно із західними союзниками з їх військово-технічною допомогою завдадуть поразки російському угрупованню. Вони просто не потягнуть, вся російська армія нічого з нами не зможе зробити, тому що вона обмежена боєздатно через міф про непереможність російської армії", – сказав Арестович.

Як приклад він навів заяви з РФ про удар крилатими ракетами і зазначив, що таких ракет у агресора всього понад 60 штук, причому використовувати зможуть не більше половини.

"Ну стрільнуть вони 30 ракетами: 15 із них – не долетить, ще п'ять – промахнеться. Це все несерйозно, і будь-який військовий професіонал розуміє: ну приходьте, вторгайтесь – втопимо вас у крові. Ми їх просто втопимо у крові. Думаю, російські генерали за голови беруться, розуміючи, у що реально їм виллється ця операція. Сподіваюся, вони зможуть пояснити Путіну, що це абсолютно безглузда витівка… Я бажаю їм одуматись і пожаліти ті 40-60 тисяч убитих російських солдатів, яких, як я розумію, вони вже запланували", – наголосив радник голови ОПУ.

Росія може напасти на Україну