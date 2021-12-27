Росія не збирається нападати: нардеп розповів про війська поблизу України

Костенко вважає, що Росія робила вигляд нарощування сил поблизу українських кордонів

Можливо Росія просто блефує і не збирається нападати. Колаж "Сьогодні"

В Україні офіційно не підтверджується інформація про нібито відведення 10 тисяч російських військових від кордонів України – кількість сил суттєво не змінилася. При цьому на сьогоднішній день немає серйозних підстав вважати, що Росія вторгнеться в Україну.

Про це сказав в ефірі телеканалу Україна 24 народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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Він зазначив, що поблизу кордонів України стоять війська, які перебувають там ще з 2014 року: це не ті сили, які розгорнуті для нападу, а просто перебувають там для здійснення політичного тиску.

"Росія вдавала, що вона нарощує війська і ми бачимо, що вони все-таки хочуть провести переговори та підвищити ставки", – сказав Костенко.

Коментуючи слова секретаря РНБО про те, що за 200 км від нашого кордону 120 тисяч солдатів РФ, за 400 км ще більше сил – це просто місця дислокації російських військ.

"Якогось суттєвого нарощування (сил) не сталося. Нарощування відбулося навесні, коли назбирали техніку і там (поблизу кордону) залишили. Зараз Росія в такий спосіб то підганяє людей, то відводить. Тому я вважаю, що зараз на вторгнення можна не чекати: загострення може бути, і в сучасних умовах нарощування військ може відбуватися дуже швидко. А та інформація, що вони відвели 10 тисяч – її я не маю, і розвідка її теж нам не дає. Думаю, зараз на кордонах у нас стільки ж стабільно (сил РФ), невеликі переміщення військ, але це зараз не загрожує нашій армії, країні якимось вторгненням", – наголосив нардеп.

Костенко підкреслив, що коли Росія захоче напасти, ми це побачимо з накопичення військ, мобілізації сил. Також і з політичної точки зору, вважає нардеп, Кремль ще не вирішив нападати на Україну.

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Політолог-міжнародник Віра Константинова у студії "Україна 24" вважає, що не можна говорити про повну відсутність загрози вторгнення.

"Все залежатиме від результатів засідання Ради Росія – НАТО, яка не збиралася з 2019 року… Зараз важко говорити про плани РФ… 2022 рік – це рік створення Радянського Союзу. Враховуючи символічність, яку дуже люблять у РФ, все може статися", – сказала вона.

Вторгнення РФ в Україну