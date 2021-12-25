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Україна дасть свою відповідь на вторгнення – РНБО застерегає Росію

Наталія Магдик Наталія Магдик
25 грудня, 17:07
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Поки що серйозного ризику вторгнення немає
Армія та цивільні особи сформують широкий національний рух
Армія та цивільні особи сформують широкий національний рух / Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що президент РФ Володимир Путін прагне знищити Україну. Про це сказав він в інтерв'ю APF .

"Путін хоче знищити нашу країну. Чи вдасться йому це? Ні, не вийде... Наші громадяни захищатимуть нашу країну", – сказав Данилов.

За його словами, і армія, і цивільні особи сформують широкий національний рух "опору" у разі нападу Росії.

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"Ми захищатимемо нашу країну. І крапка", – зазначив Данилов.

У свою чергу, він закликав Захід надати Україні більше військової допомоги, а також застосувати превентивні санкції проти РФ.

"Коли наша країна буде зруйнована, проти кого ви маєте намір вводити санкції?", – наголосив Данилов.

Секретар РНБО зазначив, що "питання номер один" – це забезпечення України оборонною зброєю.

Він також застеріг західних партнерів від ухвалення рішень щодо України з Росією.

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"Який би не був результат цих переговорів, він не працюватиме, якщо його не приймуть українці. Ми не Росія. Неможливо поставити всіх навколішки, тому що великі люди вирішили за нас", – додав Данилов.

Росія проти України в НАТО

23 грудня президент РФ Володимир Путін на великій прес-конференції зажадав від Заходу надати гарантії безпеки Росії. Він нагадав, як у НАТО у 90-ті роки обіцяли , що "ні дюйма на схід". "Ну і що? Надули. Просто нахабно обдурили. П'ять хвиль розширення НАТО... А ви вимагаєте від нас гарантій – ви повинні дати нам гарантії, і негайно. Ну хіба ми загрожуємо комусь?" – сказав він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяву глави російської держави і зазначив, що Альянс не обіцяв Росії не розширюватися на схід. "НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися. Власне, в установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу", – відповів.

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