Украина даст свой ответ на вторжение – СНБО предостерег Россию

Пока что серьезного риска вторжения нет

Армия и гражданские лица сформируют широкое национальное движение / Фото: Коллаж: Сегодня

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится уничтожить Украину. Об этом сказал он в интервью APF.

"Путин хочет уничтожить нашу страну. Удастся ли ему это? Нет, не получится...Наши граждане будут защищать нашу страну", – сказал Данилов.

По его словам, и армия, и гражданские лица сформируют широкое национальное движение "сопротивления", в случае нападения России.

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"Мы будем защищать нашу страну. И точка", – отметил Данилов.

В свою очередь он призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи, а также применить превентивные санкции против РФ.

"Когда наша страна будет разрушена, против кого вы намерены вводить санкции?",- подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что "вопрос номер один" – это обеспечение Украины оборонительным оружием.

Он также предостерег западных партнеров от принятия решений по Украине с Россией.

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"Каков бы ни был результат этих переговоров, он не будет работать, если его не примут украинцы. Мы не Россия. Невозможно поставить всех на колени, потому что великие люди решили за нас", – добавил Данилов.

Россия против Украины в НАТО

23 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции потребовал от Запада дать гарантии безопасности России. Он напомнил, как в НАТО в 90-е годы обещали, что "ни дюйма на восток". "Ну и что? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО… А вы требуете от нас гарантий – вы должны дать нам гарантии, и немедленно. Ну разве мы угрожаем кому-то?" – сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление главы российского государства и отметил, что Альянс не обещал России не расширяться на восток. "НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса", – он ответил.