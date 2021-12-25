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Росія почала відведення військ з Криму та українського кордону

Наталія Магдик Наталія Магдик
25 грудня, 10:53
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Війська відводяться не всі, на період свят там залишиться кілька військових
Военные будуть відведени временно
Военные будуть відведени временно / Фото: Колаж: Сьогодні

10 тисяч військових повертаються до пунктів дислокації після місяця перебування на території тимчасово анексованого Криму та Ростовської області. Про це повідомляє " Інтерфакс ".

"У військах ПВО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах пологів військ та спеціальних військ. Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що навчання проводилися в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, в окупованому Росією Криму, Ставропольському та Краснодарському краях, республіках Північного Кавказу, а також на полігонах військових баз РФ в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.

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"Протягом місяця на ротаційній основі за модульною системою пройшли підготовку в польових умовах батальйонні тактичні групи та тактичні групи пологів військ усіх з'єднань та військових частин Південно-Східної оборони", – повідомив округ.

Проте на період свят там усе ще буде зосереджено кілька військових. Це пояснюють необхідністю підтримання високої боєготовності у разі надзвичайних ситуацій.

Війська біля кордонів

  • 24 грудня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вкотре заявив, що зосереджені на кордоні з Україною російські війська ні для кого не становлять загрози і нібито мають гарантувати безпеку Росії.
  • 18 грудня було зафіксовано скупчення бронетехніки , артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.
  • 16 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс чітко бачить російські танки, що скупчилися біля кордонів України.
  • 7 грудня у ГУР Міноборони України заявили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію .
  • 6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.
  • Водночас колишній заступник генерального секретаря НАТО американський дипломат Александер Вершбоу заявляв, що Росія не нападатиме на Україну, оскільки не зможе це зараз здійснити , війська поблизу українського кордону – це лише тиск на Київ та перевірка готовності НАТО. Але замість масштабного вторгнення президент РФ Володимир Путін може запровадити війська на Донбас під виглядом "миротворців".

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