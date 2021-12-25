Россия начала отвод войск из Крыма и украинской границы

10 тысяч военных возвращаются в пункты дислокации после месяца пребывания на территории временно аннексированного Крыма и в Ростовской области. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", – сказано в сообщении.
Отмечается, что учения проводились в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в оккупированном Россией Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
"В течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО", – сообщил округ.
Однако на период праздников там все еще будет сосредоточено некоторое количество военных. Это объясняют необходимостью поддержания высокой боеготовности на случай чрезвычайных ситуаций.
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