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Россия начала отвод войск из Крыма и украинской границы

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
25 декабря, 10:53
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Войска отводятся не все, на период праздников там останется некоторое количество военных
Войска будут отведены временно
Войска будут отведены временно / Фото: Коллаж: Сегодня

10 тысяч военных возвращаются в пункты дислокации после месяца пребывания на территории временно аннексированного Крыма и в Ростовской области. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что учения проводились в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в оккупированном Россией Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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"В течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО", – сообщил округ.

Однако на период праздников там все еще будет сосредоточено некоторое количество военных. Это объясняют необходимостью поддержания высокой боеготовности на случай чрезвычайных ситуаций.

Войска у границ

  • 24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что сосредоточенные на границе с Украиной российские войска ни для кого не представляют угрозу и якобы должны гарантировать безопасность России.
  • 18 декабря было зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
  • 16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс четко видит скопившиеся возле границ Украины российские танки.
  • 7 декабря в ГУР Минобороны Украины заявили, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.
  • 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.
  • В то же время бывший заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Александр Вершбоу заявлял, что Россия не будет нападать на Украину, поскольку не сможет это сейчас осуществить, войска вблизи украинской границы – это только давление на Киев и проверка готовности НАТО. Но вместо масштабного вторжения президент РФ Владимир Путин может ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев".

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