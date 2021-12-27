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Россия не собирается нападать: нардеп рассказал о войсках вблизи Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
27 декабря, 11:23
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Костенко считает, что Россия делала вид наращивания сил вблизи украинских границ
Возможно, Россия просто блефует и не собирается нападать. Коллаж "Сегодня"
Возможно, Россия просто блефует и не собирается нападать. Коллаж "Сегодня"

В Украине официально не подтверждается информация о якобы отводе 10 тысяч российских военных от границ Украины – количество сил существенно не изменилось. При этом на сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что Россия вторгнется в Украину.

Об этом сказал в эфире телеканала Украина 24 народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Он отметил, что вблизи границ Украины стоят войска, который находятся там еще с 2014 года: это не те силы, которые развернуты для нападения, а просто находятся там для осуществления политического давления.

"Россия делала вид, что она наращивает войска, и мы видим, что они все-таки хотят провести переговоры и повысить ставки", – сказал Костенко.

Комментируя слова секретаря СНБО о том, что в 200 км от нашей границы 120 тысяч солдат РФ, в 400 км еще больше сил – это просто места дислокации российских войск.

"Какого-то существенного наращивания (сил) не произошло. Наращивание произошло весной, когда скопили технику и там (вблизи границы) оставили. Сейчас Россия таким образом то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать: обострение может быть, и в современных условиях наращивание войск может происходить очень быстро. А та информация, что они отвели 10 тысяч – ее у меня нет, и разведка ее тоже нам не дает. Думаю, сейчас на границах у нас столько же стабильно (сил РФ), небольшие перемещения войск, но это сейчас не угрожает нашей армии, стране каким-то вторжением", – подчеркнул нардеп.

Костенко подчеркнул, что когда Россия захочет напасть, мы это увидим по скоплению войск, мобилизации сил. Также и с политической точки зрения, считает нардеп, Кремль еще не решил нападать на Украину.

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Политолог-международник Вера Константинова в студии "Украина 24" считает, что нельзя говорить о полном отсутствии угрозы вторжения.

"Все будет зависеть от результатов заседания Совета Россия – НАТО, который не собирался с 2019 года… Сейчас трудно говорить о планах РФ… 2022 год – это год создания Советского Союза. Учитывая символичность, которую очень любят в РФ, все может случиться", – сказала она.

Вторжение РФ в Украину

  • В последние недели западные СМИ часто пишут о скоплении техники вблизи украинских границ. Так, например, в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
  • В Украине даже говорили, что к концу января Россия может собрать там около 175 тысяч военных для вторжения. Но хватит ли этих сил? Ранее Роман Костенко говорил, что России нужно около 700 тысяч солдат для полномасштабной войны с Украиной, а это практически вся армия РФ.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Украина даст свой ответ на вторжение. По его словам, на данный момент серьезного риска большой войны нет.

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