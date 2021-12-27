Россия не собирается нападать: нардеп рассказал о войсках вблизи Украины

Костенко считает, что Россия делала вид наращивания сил вблизи украинских границ

Возможно, Россия просто блефует и не собирается нападать. Коллаж "Сегодня"

В Украине официально не подтверждается информация о якобы отводе 10 тысяч российских военных от границ Украины – количество сил существенно не изменилось. При этом на сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что Россия вторгнется в Украину.

Об этом сказал в эфире телеканала Украина 24 народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Он отметил, что вблизи границ Украины стоят войска, который находятся там еще с 2014 года: это не те силы, которые развернуты для нападения, а просто находятся там для осуществления политического давления.

"Россия делала вид, что она наращивает войска, и мы видим, что они все-таки хотят провести переговоры и повысить ставки", – сказал Костенко.

Комментируя слова секретаря СНБО о том, что в 200 км от нашей границы 120 тысяч солдат РФ, в 400 км еще больше сил – это просто места дислокации российских войск.

"Какого-то существенного наращивания (сил) не произошло. Наращивание произошло весной, когда скопили технику и там (вблизи границы) оставили. Сейчас Россия таким образом то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать: обострение может быть, и в современных условиях наращивание войск может происходить очень быстро. А та информация, что они отвели 10 тысяч – ее у меня нет, и разведка ее тоже нам не дает. Думаю, сейчас на границах у нас столько же стабильно (сил РФ), небольшие перемещения войск, но это сейчас не угрожает нашей армии, стране каким-то вторжением", – подчеркнул нардеп.

Костенко подчеркнул, что когда Россия захочет напасть, мы это увидим по скоплению войск, мобилизации сил. Также и с политической точки зрения, считает нардеп, Кремль еще не решил нападать на Украину.

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Политолог-международник Вера Константинова в студии "Украина 24" считает, что нельзя говорить о полном отсутствии угрозы вторжения.

"Все будет зависеть от результатов заседания Совета Россия – НАТО, который не собирался с 2019 года… Сейчас трудно говорить о планах РФ… 2022 год – это год создания Советского Союза. Учитывая символичность, которую очень любят в РФ, все может случиться", – сказала она.

Вторжение РФ в Украину