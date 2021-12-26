Путін готує росіянам братські могили – журналіст із РФ про війну з Україною

Журналіст РФ Ігор Яковенко розповів, яке майбутнє Володимир Путін готує росіянам. Він нагадав, що МНС Росії нещодавно оприлюднило держстандарт про братські могили.
Про це Яковенко сказав в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі Україна 24.
"Там чітко показано, яким чином росіян ховатимуть у братських могилах. Там дуже важливі та конкретні дані, дистанція 50 сантиментів по горизонталі та 50 сантиментів по вертикалі... Це майбутнє, яке Путін приготував росіянам... Це такий діловий, методичний, спокійний опис майбутнього росіян. На жаль, переважна більшість росіян цього не розуміє", – констатував Яковенко.
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Також він зазначив, що більшість росіян не виключають повномасштабної війни з Україною.
"Відповідно до даних "Левада-центру", 80% росіян не виключають можливості війни. 3% вважають, що війна неминуча. Приблизно по 35% вважають, що війна дуже ймовірна або ймовірна. Так що росіяни це розуміють. Проблема полягає в тому, що у росіян подвійна свідомість – начебто війна так чи інакше може бути, але персонально кожен з росіян війни для себе не хоче – "десь там нехай буде війна", – пояснив журналіст.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
- А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.
- За даними німецького тижневика Die Welt, не на території України, а в ЄС НАТО привело у підвищену бойову готовність Сили швидкого реагування, загальна кількість яких становить 40 тисяч військовослужбовців.