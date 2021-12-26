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Путин готовит россиянам братские могилы – журналист из РФ о войне с Украиной

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
26 декабря, 14:49
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Россияне не понимают, что возможная война затронет каждого, считает эксперт
Президент России Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент России Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналист РФ Игорь Яковенко рассказал, какое будущее Владимир Путин готовит россиянам. Он напомнил, что МЧС России недавно обнародовало ГОСТ о братских могилах.

Об этом Яковенко сказал в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале Украина 24.

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"Там четко показано, каким образом россиян будут хоронить в братских могилах. Там очень важные и конкретные данные, дистанция 50 сантиметров по горизонтали и 50 сантиметров по вертикали... Это будущее, которое Путин уготовил россиянам... Это такое деловитое, методичное, спокойное описание будущего россиян. К сожалению, подавляющее большинство россиян этого не понимают", – констатировал Яковенко.

Также он отметил, что большинство жителей России не исключают полномасштабной войны с Украиной.

"В соответствии с данными "Левада-центра", 80% россиян не исключают возможности войны. 3% считают, что война неизбежна. Примерно по 35% считают, что война очень вероятна либо вероятна. Так что россияне это понимают. Проблема заключается в том, что у россиян двойственное сознание – вроде бы война так или иначе может быть, но персонально каждый из россиян войны для себя не хочет – "где-то там пускай будет война", – объяснил журналист.

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Угроза вторжения РФ в Украину

  • Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
  • А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их количество, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
  • По данным немецкого еженедельника Die Welt, не на территории Украины, а в ЕС НАТО привело в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.

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