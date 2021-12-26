Звідки РФ розпочне напад? Розвідники США вказали на слабке місце України

Кремль планує багатовимірний наступ на українську територію

Росія може атакувати з Азовського моря. Фото: колаж "Сьогодні"

Берегова лінія Азовського моря має найбільшу стратегічну цінність для Росії, тому напад РФ на Україну може розпочатися саме з Азовського моря.

Про це повідомляє The Washington Post. Таку інформацію видання отримало від джерел в американській розвідці.

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Повідомляється, що участь у наступі можуть брати 175 тисяч військових. Саме берегова лінія Азовського моря, пише ЗМІ, набагато важливіша для Кремля, ніж ослаблений війною схід України.

"Незважаючи на всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється накопиченню військ Росії на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично вжити будь-яких заходів доти, доки перший російський солдат не ступить на сушу", – йдеться у повідомленні.

Як пише WP, сьогодні є підстави вважати, що берег Азовського моря становить для Росії значну стратегічну та економічну цінність. Захоплення берега Азова дозволить Росії з'єднатися суходолом з окупованим Кримом, а також дозволить взяти під контроль портові міста Маріуполь та Бердянськ.

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Також наголошується, що український флот обмежений у переміщенні Азовським морем, адже його Росія постійно перекриває для так званих "артилерійських навчань". Через такі "навігаційні попередження" Москви заблоковано 70% території моря.

Що кажуть у МЗС України?

У коментарі The Washington Post Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в Азовському морі зараз домінує Росія.

Він також зазначив, що РФ може використати це у разі вторгнення до України.

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"А у разі війни вони активно використовуватимуть це для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", – сказав Кулеба.

Загроза вторгнення РФ в Україну