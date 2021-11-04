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"Будет кровавая баня и конец режиму Путина": что ждет РФ при вторжении в Украину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
4 ноября, 12:08
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У оккупантов не будет преимущества над Украиной, а ВСУ даже готовы к контрнаступлению, уверяет Арестович
Путина ждет поражение в Украине. Коллаж "Сегодня"
Путина ждет поражение в Украине. Коллаж "Сегодня"

Скопление российских войск вблизи Украины не несет угрозы полномасштабного вторжения, но в случае большой войны оккупантов ждут большие потери, которые обернутся катастрофой и для всего путинского режима.

Такое мнение высказал в "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24 советник главы ОПУ, спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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Он отмечает, что признаков создания ударных группировок сейчас нет, а те войска, который Россия перебрасывает вблизи Украины – это ее двухсторонние учения. По его словам, просто их полигоны находятся близко к нашим границам, но выглядит так, будто эшелоны идут на Украину.

"Мы не видим никакой дополнительной активности – только плановую", – сказал Арестович.

По его словам, все эти скопления войск используются только для нагнетания обстановки и давления на Украину. Также он рассказал, что будет, если Россия пойдет на полномасштабное вторжение.

"Если будет полномасштабная война, то будет кровавая баня страшная и для нас, и для РФ. Я думаю, что трудно сейчас сказать, чем она закончится, но легко не будет никому. У РФ нет решающего преимущества... В этом случае успех 50 на 50, и может быть все что угодно. Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию сценария, даже по сценарию полномасштабного конфликта. Мы готовы даже не только для проведения полномасштабной обороны, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям. Планирование осуществлено еще в апреле. Общий план и сценарий реагирования разработан с иностранными партнерами", – заявил Арестович.

В случае большой войны против Украины Россия понесет такие потери, что потеряет боеспособность лет на пять.

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"Кроме того, последствия могут быть такими, что пошатнется путинский режим, наступят огромные санкции и штрафы, потому что сопротивление будут оказывать не только Вооруженные силы Украины, а весь украинский народ. Это очень хорошо известно. Стрелять будут из каждого окна, и по мере продвижения их сопротивление будет нарастать. Так что легкой прогулки здесь не будет... Я не очень понимаю, зачем это руководству РФ. Если они осмелятся, то это будет концом путинского режима", – резюмировал Арестович.

Может ли Путин снова напасть на Украину?

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