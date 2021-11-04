"Будет кровавая баня и конец режиму Путина": что ждет РФ при вторжении в Украину

Скопление российских войск вблизи Украины не несет угрозы полномасштабного вторжения, но в случае большой войны оккупантов ждут большие потери, которые обернутся катастрофой и для всего путинского режима.
Такое мнение высказал в "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24 советник главы ОПУ, спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Он отмечает, что признаков создания ударных группировок сейчас нет, а те войска, который Россия перебрасывает вблизи Украины – это ее двухсторонние учения. По его словам, просто их полигоны находятся близко к нашим границам, но выглядит так, будто эшелоны идут на Украину.
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"Мы не видим никакой дополнительной активности – только плановую", – сказал Арестович.
По его словам, все эти скопления войск используются только для нагнетания обстановки и давления на Украину. Также он рассказал, что будет, если Россия пойдет на полномасштабное вторжение.
"Если будет полномасштабная война, то будет кровавая баня страшная и для нас, и для РФ. Я думаю, что трудно сейчас сказать, чем она закончится, но легко не будет никому. У РФ нет решающего преимущества... В этом случае успех 50 на 50, и может быть все что угодно. Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию сценария, даже по сценарию полномасштабного конфликта. Мы готовы даже не только для проведения полномасштабной обороны, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям. Планирование осуществлено еще в апреле. Общий план и сценарий реагирования разработан с иностранными партнерами", – заявил Арестович.
В случае большой войны против Украины Россия понесет такие потери, что потеряет боеспособность лет на пять.
"Кроме того, последствия могут быть такими, что пошатнется путинский режим, наступят огромные санкции и штрафы, потому что сопротивление будут оказывать не только Вооруженные силы Украины, а весь украинский народ. Это очень хорошо известно. Стрелять будут из каждого окна, и по мере продвижения их сопротивление будет нарастать. Так что легкой прогулки здесь не будет... Я не очень понимаю, зачем это руководству РФ. Если они осмелятся, то это будет концом путинского режима", – резюмировал Арестович.
Может ли Путин снова напасть на Украину?
- Ранее политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" высказал мнение, что вторжения России на Донбасс не будет. Однако он не исключает, что атаки на ВСУ могут усилиться со стороны боевиков т.н. "Л/ДНР".
- Экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк рассказывал, где ожидать возможное вторжение войск РФ. Он считает, что Россия хочет лишить Украину выхода к морю.
- В то же время военный эксперт Олег Жданов объяснил, что "светит" России, если открыто нападет на Украину. По его словам, вероятность угрозы российского вторжения существует, но окружение Путина вряд ли позволит ему осуществить эти планы.
- Старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), экс-советник Путина Андрей Илларионов говорил, что текущее скопление войск вряд ли для вторжения в Украину.