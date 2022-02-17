Харрис и Зеленский встретятся в Европе во время Мюнхенской конференции

Вице-президент во время визита в Европу выступит на конференции с речью, посвященной российской эскалации вокруг Украины

Харрис и Зеленский встретятся в воскресенье/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис в ходе запланированного на этой неделе визита в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, запланированы переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает The Hill.

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Подробности

Как заявили в администрации президента США, Харрис и Зеленский встретятся в воскресенье. Также вице-президент проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"В пятницу вице-президент Харрис проведет встречу с генеральным секретарем НАТО. Также запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Зеленским", — заявил представитель администрации президента США.

Во время визита в Европу Харрис выступит на конференции с речью, посвященной российской эскалации вокруг Украины. Она будет пытаться доказать, что вторжение РФ в Украину ослабит Россию, а также расскажет о последствиях кризиса для европейского и международного порядка.

Кроме того, ожидается, что вице-президент расскажет о единстве США и европейских партнеров в ответ на российскую агрессию и заверит союзников в приверженности Североатлантическому Альянсу.

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Ситуация

На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.

и переброске туда дополнительной военной техники. 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.

заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины. Днем ранее разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля. Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

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