Харріс та Зеленський зустрінуться в Європі під час Мюнхенської конференції

Віцепрезидентка під час візиту в Європу виступить на конференції з промовою, присвяченій російській ескалації навколо України

Харріс та Зеленський зустрінуться в неділю/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Харріс в ході запланованого цього тижня візиту до Європи для участі в Мюнхенській конференції з безпеки зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, заплановані переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє The Hill.

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Деталі

Як заявили в адміністрації президента США, Харріс та Зеленський зустрінуться в неділю. Також віцепрезидентка проведе зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"У п'ятницю віцепрезидент Харріс проведе зустріч з Генеральним секретарем НАТО. Також заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцем і президентом Володимиром Зеленським", — заявив представник адміністрації президента США.

Під час свого візиту до Європи Харріс виступить на конференції з промовою, присвяченій російській ескалації навколо України. Вона намагатиметься довести, що вторгнення РФ в Україну послабить Росію, а також розповість про наслідки кризи для європейського і міжнародного порядку.

Крім того, очікується, що віцепрезидентка розповість про єдність США і європейських партнерів у відповідь на російську агресію та запевнить союзників у прихильності Північноатлантичного Альянсу.

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Ситуація

На тлі військової загрози, що зберігається, з боку Росії всій Східній Європі уряд Великобританії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та про перекидання туди додаткової військової техніки.

та про перекидання туди додаткової військової техніки. 16 лютого прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України.

заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України. Днем раніше розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого. Служба зовнішньої розвідки Естоніїдійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.

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