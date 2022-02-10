"Рассчитываем на совесть": Шуляк ответила, уйдет ли Трухин из "Слуги народа"

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что законодательных оснований лишить мандата депутата Александра Трухина, который фигурировал в ДТП, нет.
Об этом она сказала в интервью Радіо Свобода.
"Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никоим образом забрать. Останется ли он депутатом или нет, будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат. Я рассчитываю на его совесть", – отметила Шуляк.
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По ее словам, ситуация с Трухиным в очередной раз поднимает вопрос о применении "императивного мандата" для народных депутатов.
"Мне кажется, что сейчас очень правильное время начать эту дискуссию. Снова внести законопроект, касающийся императивного мандата", – подытожила глава партии.
Что известно о ДТП с Трухиным?
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек. Накануне СМИ обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, находившихся на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутата из "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- После этого Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский поддержал это решение.
- Сам нардеп заявил, что готов понести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат.
- Кроме того, глава МВД Денис Монастырский ответил, просил ли депутат Трухин "отмазать" его. А патрульный Сергей Петрик рассказал, что не имел доступа к видео после ДТП с Александром Трухиным, а также он не видел сумки с деньгами в багажнике депутата.
- Также ГБР показало видео, кто был за рулем в машине Трухина.