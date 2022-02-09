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ДТП с депутатом Трухиным: полицейские не подтвердили факт взятки

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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9 февраля, 15:02
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Глава ГБР рассказал о повторном допросе полицейских, которые были на месте аварии
Александр Трухин. Фото: коллаж "Сегодня"
Александр Трухин. Фото: коллаж "Сегодня"

Полицейские, допрошенные сотрудниками Государственного бюро расследований, не подтвердили информацию о предложении им взятки народным депутатом Александром Трухиным после ДТП. Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев, сообщает "Интерфакс".

"Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали", — сказал Сухачев на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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По его словам, сотрудники полиции, находившиеся на месте ДТП, были допрошены повторно 8 февраля. Они не предоставили информацию о том, кто именно находился за рулем автомобиля в момент ДТП.

Сухачев также сообщил, что во время просмотра недавно обнародованной видеозаписи с места аварии следователи ДБР не обнаружили информацию, которая устанавливала бы новые обстоятельства ДТП или опровергала ранее полученные доказательства.

При этом видеозаписи содержат информацию о действиях полицейских на месте происшествия, которые могли повлиять на установление объективных обстоятельств ДТП. Речь идет о том, что полицейские сначала заявляли об отсутствии видеозаписи с нагрудной камеры полицейского, и о том, что Трухин беспрепятственно осматривал место водителя в машине. В связи с этим Национальная полиция проведет два служебных расследования.

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Сухачев также сообщил, что некоторые камеры видеонаблюдения зафиксировали, что за рулем автомобиля был человек в красной одежде. "Этим лицом оказался Склема Виктор Васильевич (помощник депутата Полтавского областного совета – ред)", — сказал он.

Дело Трухина

  • Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Украинской ассоциации футбола (УАФ). В автомобиле находился нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, однако следствие долго не могло определить, бы ли за рулем именно он.
  • 1 февраля СМИ опубликовали видео, в котором фигурирует народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Из видео понятно, что депутат хотел сбежать с места происшествия, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
  • Трухина исключили из партии "Слуга народа". Решение приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал такое решение.
  • В ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.
  • Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что о "пленках" с нардепом Трухиным знали силовики и руководство страны, но их, скорее всего, не найдут.

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