"Мне стыдно": Трухин заявил, на что готов после всей правды о ДТП и взятке

Народный избранник заявил, что наговорил много глупостей в состоянии шока

Александр Трухин. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Александр Трухин от фракции "Слуга народа" заявил, что готов понести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат, если того будут требовать ситуация и команда.

Об этом сообщает Интерфакс.

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"Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции… Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность", – заявил нардеп.

Трухин добавил, что ему искренне жаль, что он оказался в эпицентре этого скандала.

"Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии", – сказал он.

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Нардеп добавил, что его поведению "вряд ли есть оправдание".

"Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы", – сказал Трухин.

Кроме того, политик сообщил, что в течение последних пяти месяцев он в полной мере сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию.

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"И если нужно – готов пройти это еще раз до завершения расследования", – подытожил нардеп.

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