Человек в красном! ГБР показало видео, кто был за рулем в машине Трухина

В Государственном бюро расследований изучили материалы по видеокамерам от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета.
В частности, это зафиксировала и последняя, к тому времени, рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь.
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Отмечается, что авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.
Поэтому был назначен ряд экспертиз, установивших личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершено четыре экспертизы, последняя – пятая – продолжается. После ее завершения можно будет окончательно ответить на личность водителя.
Следователи ДБР провели большую работу, исследовали большой объем информации, в частности, материалы дела насчитывают более 5 томов.
После начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.
Ситуация с видео
- 1 февраля СМИ обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места происшествия, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- После этого, Трухина исключили из партии "Слуга народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение партии.
- Пресс-служба МВД Украины сообщила, что ведомство давно не имеет никакого отношения к делу Трухина, так как почти сразу же передало его в ГБР, выяснив, что участником аварии являлся нардеп.
- В ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.
- Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что о "пленках" с нардепом Трухиным знали силовики и руководство страны, но их, скорее всего не найдут. Также он отметил, что скорее всего видео уже давно уничтожено.
- Из-за данной ситуации Дмитрий Разумков и Давид Арахамия инициировали проведение внеочередной сессии парламента, но поддержки среди депутатов не нашлось.
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