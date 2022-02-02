"Договорняка" Трухина с Монастырским не было — МВД выступило с заявлением

В МВД прокомментировали видео с Трухиным с места аварии / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная полиция сообщила, что дело нардепа Александра Трухина передано в Государственное бюро расследований.

"Народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований. Именно потому, что в ходе следствия полицией были получены факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля "Ауди" мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований", — говорится в сообщении МВД.

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В ведомстве подчеркнули, что попытки представлять суть дела так, что якобы Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности.

"Полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию ДТП. Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений входят в полномочия Государственного бюро расследований", — говорится в сообщении.

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