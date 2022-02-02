Полицейский скрыл от ГБР инцидент со взяткой Трухина после ДТП

Проводятся все экспертизы и другие следственные действия

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Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Украины Александра Трухина в настоящее время продолжается.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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При этом ГБР проводит все необходимые экспертизы и другие следственные действия.

"Подчеркнем, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам", – отметили в Бюро.

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