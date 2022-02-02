Поліцейський приховав від ДБР інцидент з хабарем Трухіна після ДТП

Проводяться всі експертизи та інші слідчі дії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна наразі триває.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Зазначено, що ДБР проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії.

Що кажуть у Бюро

"Підкреслимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам", – зауважили в ДБР.

Також було наголошено, що оскільки камери відеофіксації на тій ділянці траси, де сталася подія, на момент ДТП "ще не було встановлено", ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відеозаписи, щоб прискорити розслідування.

"На жаль, дане звернення не привело до очікуваного результату. Відео буде витребувано у законному порядку, досліджено, та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому", – заявили в ДБР.

Нагадаємо, нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після того, як було оприлюднено відеозапис із нагрудних камер поліцейських з місця ДТП у серпні 2021 року. На записі чутно, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько в ліс піду", а також обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським і пропонує хабар із грошей, які нібито лежать у його сумці в машині.

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