Трухин должен ответить – заявление Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал с ДТП народного депутата Александра Трухина.
"Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии и "Слуги народа", – сказал он.
Новость дополняется...
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал с ДТП народного депутата Александра Трухина.
"Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии и "Слуги народа", – сказал он.
Новость дополняется...
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