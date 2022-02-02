Трухін має відповісти – заява Зеленського

Виключення народного депутата Олександра Трухіна з партії "Слуга народу" є питанням справедливості.
Про це заявив на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24", президент України Володимир Зеленський, прокоментувавши скандал через ДТП.
"Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії та партії "Слуга народу". Думаю, що всі одностайно, мені здається, підтримують, щоб виключити Трухіна з партії", – сказав він.
"Рівні перед законом"
За словами президента, це питання справедливості:
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"Незважаючи на те, що депутати чи будь-які чиновники, будь-яка людина будь-якої професії – всі повинні бути рівними перед законом, тому всі повинні нести відповідальність. І всі, повірте мені, точно відповідатимуть за це. Незважаючи на те, яка це провина чи це серйозне правопорушення".
Він також зазначив, що на депутатах особлива відповідальність:
"Ти – депутат, є прикладом, тому маєш нести особливу відповідальність. Я чекаю саме таку реакцію наших правоохоронців та депутатів партії "Слуга народу".
Що сказав Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради У його заяві наголошується, що останнім часом до правоохоронних органів "накопичилося багато питань".
"Ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і главу ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!" – наголошується у заяві.
Заява ДБР
Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Олександра Трухіна наразі триває, заявили у Державному бюро розслідувань.
Там також зазначили, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. Проте працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам.
Що відомо про ДТП
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року в Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей.
- Поліція спочатку офіційно не підтверджувала, що у справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін.
- За попередньою інформацією, автомобіль, в якому був нардеп, в'їхав в інше авто, яке їхало попереду, через недотримання безпечної дистанції. Пошкодження також одержав і третій автомобіль.
- Сайт "Сьогодні" розібрався у ситуації з ДТП. За інформацією, яку ми отримали у МВС, Трухін справді був в автомобілі, який спровокував аварію на Бориспільській трасі. Але поліція все ще не встановила, чи був депутат за кермом.