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Видео с регистратора по делу Трухина уже уничтожено – Москаль

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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2 февраля, 22:04
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Для расследования инцидента с Трухиным придется пользоваться видео, которое предоставил журналист "Украинской правды"
Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль
Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире ток-шоу №1 Василия Голованова заявил о том, что о "пленках" с нардепом Трухиным знали силовики и руководство страны, но их, скорее всего не найдут.

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Зеленский был в курсе

"Министерство внутренних дел и руководство государства конечно же видели видео. Как такое могло быть, что журналист за полгода все сам раскопал, а ГПУ, МВД и ГБР с огромным аппаратом ничего не могли сделать? Я думаю, что видео возили и Зеленскому показывать, но наверное поступила команда спустить все "на тормоза". ГБР за полгода не может определить, кто был за рулем. Силовые структуры начали перекладывать друг на друга ответственность, но как они приняли криминальное производство? Они должен были изъять сразу все записи, которые вели патрульные", – сказал Москаль.

Доказательства не найдут

По словам Москаля, пленки с видео инцидента вряд ли найдутся и придется пользоваться той информацией, которую предоставил журналист "Украинской правды".

"Я уверен на 99%, что в конце концов этих пленок не найдут и придется привлекать те записи, которые есть в распоряжении "Украинской правды", – рассказал экс-глава Закарпатской облгосадминистрации.

Кроме того, во время ДТП на месте был не один полицейский, было в наличии несколько камер, и соответственно, должно быть несколько видео с разных ракурсов с разным наполнением, но эти видео скорее всего были удалены или спрятаны.

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Ситуация с видео

"Те нагрудные камеры, где полицейские ведут запись, после окончания смены они сдают, и в патрульной полиции есть аналитическая служба, которая просматривает видео. Для чего нужны камеры: чтобы не хамили полицейским, вели себя культурно, вежливо, не брали деньги, чтобы квалифицированно разбились во всех ситуация когда они приезжают на вызов. Явно они просматривали все камеры, они же докладывали своему руководству, руководство же докладывало министру МВД Денису Монастырскому. Тем более, Трухин же говорил что он позвонит Денису, полицейский спрашивали "какому Денису?", на то он сказал – Монастырскому. Явно ж были звонки. Почему тогда четыре правоохранительных органа в двух соснах заблудились?" – сказал он.

Тест ДНК прояснил бы ситуацию

Говоря о том, как установить, кто был за рулем, Москаль отметил, что у полиции для этого есть тест-ДНК.

"Для этого у полиции ест все ресурсы. Чье последнее ДНК было на руле автомобиля даст ответ на этот вопрос, однако ДНК ни у кого не брали. Ни у водителя не брали, ни у Трухина. Все ждали, что все забудется, люди забудут", – резюмировал Москаль.

ДТП с Трухиным

1 февраля СМИ обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.

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После этого, Трухина исключили из партии "Слуга народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение партии.

Пресс-служба МВД Украины сообщила, что ведомство давно не имеет никакого отношения к делу Трухина, так как почти сразу же передало его в ГБР, выяснив, что участником аварии являлся нардеп.

В свою очередь в ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.

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