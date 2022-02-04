Просил ли депутат Трухин "отмазать" его? Глава МВД дал резкий ответ

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, причастный к ДТП и пытавшийся скрыться с места происшествия, не обращался к нему за помощью.
Об этом министр рассказал во время общения с журналистами 4 февраля, передает Суспільне.
"Звонил ли он мне с места происшествия? Я могу сказать, и здесь присутствуют мои коллеги бывшие, народные депутаты, которые могут подтвердить, что я чрезвычайно отрицательно отношусь к любым вопросам "порешать". Поэтому мне по таким вопросам никто звонить не может ", - сказал Монастырский.
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По его словам, если бы в такой ситуации Трухин решился обратиться к нему за помощью, то столкнулся бы с отрицательной реакцией.
"И если бы он мне звонил, то был бы "послан" в тот же момент", — добавил министр.
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Что известно о ДТП с Трухиным?
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Украинской ассоциации футбола (УАФ). Накануне СМИ обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, находившихся на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- После этого Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский поддержал это решение.
- Сам нардеп заявил, что готов понести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат.