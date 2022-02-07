Германия не склоняла Украину к уступкам из-за российской угрозы – Кулеба

Германия не склоняла Украину к уступкам из-за угрозы со стороны Российской Федерации.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" после встречи в Киеве с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
"Обмен мнениями"
"Сейчас в Украине очень популярен вопрос: принуждают ли иностранные гости украинские власти к каким-либо уступкам? Я совершенно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня к каким-либо уступкам в вопросе урегулирования конфликта", – сказал Кулеба.
По его словам, это был обмен мнениями между "друзьями и партнерами, которые стремятся к одному – урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами".
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