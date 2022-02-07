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Германия не склоняла Украину к уступкам из-за российской угрозы – Кулеба

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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7 февраля, 17:37
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Дмитрий Кулеба встретился с Анналеной Бербок в Киеве
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Германия не склоняла Украину к уступкам из-за угрозы со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" после встречи в Киеве с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

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"Обмен мнениями"

"Сейчас в Украине очень популярен вопрос: принуждают ли иностранные гости украинские власти к каким-либо уступкам? Я совершенно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня к каким-либо уступкам в вопросе урегулирования конфликта", – сказал Кулеба.

По его словам, это был обмен мнениями между "друзьями и партнерами, которые стремятся к одному – урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами".

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