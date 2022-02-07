Ждем четкий сигнал от России: Кулеба назвал главное условие деэскалации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации лишь тогда, когда РФ отведет все свои войска от наших границ и с временно оккупированных территорий.
Об этом он сказал во время брифинга 7 февраля.
"Когда дело доходит до деэскалации, нам нужен устойчивый вывод российских войск от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины. Единоразовый отвод не означает деэскалации. Нам нужно, чтобы все, что накопилось вокруг нашей границы за последний год, неуклонно было выведено. Это было бы четким сигналом о деэскалации", — сказал Кулеба.
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Журналисты также поинтересовались у министра, что Украина считает своими "красными линиями", он ответил: "Одна из красных линий, которую я могу публично прокомментировать, — никаких уступок в вопросах территориальной целостности Украины, а значит Донбасс и Крым — это Украина. Второе – никакого прямого диалога с т.н. "Донецкой и Луганской республиками".
Угроза вторжения РФ в Украину
- В 2021-м году РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Кроме того, американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5 000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3 000 до 10 000 военнослужащих России.