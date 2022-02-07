Ждем четкий сигнал от России: Кулеба назвал главное условие деэскалации

Россия продолжает наращивать войска вдоль украинской границы

Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации лишь тогда, когда РФ отведет все свои войска от наших границ и с временно оккупированных территорий.

Об этом он сказал во время брифинга 7 февраля.

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"Когда дело доходит до деэскалации, нам нужен устойчивый вывод российских войск от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины. Единоразовый отвод не означает деэскалации. Нам нужно, чтобы все, что накопилось вокруг нашей границы за последний год, неуклонно было выведено. Это было бы четким сигналом о деэскалации", — сказал Кулеба.

Журналисты также поинтересовались у министра, что Украина считает своими "красными линиями", он ответил: "Одна из красных линий, которую я могу публично прокомментировать, — никаких уступок в вопросах территориальной целостности Украины, а значит Донбасс и Крым — это Украина. Второе – никакого прямого диалога с т.н. "Донецкой и Луганской республиками".

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