Германия не дает Украине оружие: Кулеба сказал, что будет делать Киев

МИД Украины будет добиваться, чтобы Германия изменила свою позицию относительно поставок оружия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет пытаться договориться с Германией / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжит убеждать Германию с целью получения согласия на поставки в нашу страну военной помощи. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Вопрос военных поставок в Украину из Германии, или из третьих стран, или международных организаций, которым требуется на это разрешение Германии, будет в повестке дня моих переговоров с главой МИД Германии Анналеною Бербок" – сказал он.

По его словам, вскоре состоятся переговоры с Анналеною Бербок, во время которых Украина и Германия должны будут проработать спорные вопросы.

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Кулеба напомнил, что Германия неоднократно объясняла нежелание поставлять оружие Украине.

"Мы считаем эти объяснения относительно Украины несправедливыми. Мы считаем, что есть более широкий простор для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства. Впрочем, это не значит, что мы не должны с ней работать. Поэтому мы, безусловно, будем и дальше работать с Германией по этому вопросу", – сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что отношения Украины с Германией не сводятся исключительно к вопросу поставок оружия, поскольку эти отношения намного шире.

Глава МИД отметил, что вопрос оружия для Украины будет подниматься 8 февраля во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев.

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Германия против поставок оружия Украине

6 февраля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что никаких поставок вооружения в Украину из Германии не будет. Ламбрехт объяснила это тем, что помощь Украине может "спровоцировать обострение".

Заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии (СДП) Александер Ламбсдорфф заявил, что Германия дважды предоставляла военную помощь другим странам – в случае иракских курдов и в целях защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов. В обоих случаях это была "не та ситуация, в которой были возможны переговоры, а речь шла об уже происходившем геноциде".

Немецкий политик выразил уверенность, что "с российской стороной говорить возможно, хоть и сложно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками". В то же время правительство Германии четко заявило, что в случае военной агрессии все варианты по-прежнему возможны.

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Накануне посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение.

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что в Германии не планируют поставлять оружие Украине, но попробуют дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала предоставить Украине пять тысяч армейских касок.