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"Это сигнал" – Сакварелидзе заявил о скорой смене власти в Грузии

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
15 октября, 21:55
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Давид Сакварелидзе прокомментировал митинг в поддержку Саакашвили
Митинг оппозиции в Тбилиси. Фото: коллаж "Сегодня"
Митинг оппозиции в Тбилиси. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель генерального прокурора Украины в 2015 – 2016 и один из лидеров украинской партии "Движение Новых сил" Давид Сакварелидзе заявил, что задержанный Михеил Саакашвили полностью осознавал все риски, возвращаясь в Грузию, а также высказал свое мнение о митингах в поддержку политика и смене власти.

Об этом он сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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"Он должен был дать финальную битву. Он полностью осознавал все риски. Из тюрьмы человек собрал, наверное, самое большое количество людей, которые собиралось с 2012 года, учитывая COVID, учитывая то, что 20% населения за последние 9 лет покинули Грузию. Это было феноменальное событие, когда абсолютно без денег, не свозя людей из регионов, люди просто вышли со своим протестом", – сказал Сакварелидзе.

Он добавил, что митинг, который собрался в Тбилиси – это сигнал.

"Я как человек, который побывал во власти Грузии, с полной уверенностью могу сказать, когда больше 50 тысяч – 65 было приблизительно – собирается в центре Тбилиси – это сигнал и мандат, когда власть меняется. Когда она поменяется, в каком промежутке времени, сколько это займет времени и энергии и как оно будет выглядеть – это дело техники и стратегии тех лидеров, которые будут предлагать обществу свои решения и стратегию", – добавил Сакварелидзе.

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Что известно о задержании

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

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