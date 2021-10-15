"Это сигнал" – Сакварелидзе заявил о скорой смене власти в Грузии

Давид Сакварелидзе прокомментировал митинг в поддержку Саакашвили

Митинг оппозиции в Тбилиси. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель генерального прокурора Украины в 2015 – 2016 и один из лидеров украинской партии "Движение Новых сил" Давид Сакварелидзе заявил, что задержанный Михеил Саакашвили полностью осознавал все риски, возвращаясь в Грузию, а также высказал свое мнение о митингах в поддержку политика и смене власти.

Об этом он сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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"Он должен был дать финальную битву. Он полностью осознавал все риски. Из тюрьмы человек собрал, наверное, самое большое количество людей, которые собиралось с 2012 года, учитывая COVID, учитывая то, что 20% населения за последние 9 лет покинули Грузию. Это было феноменальное событие, когда абсолютно без денег, не свозя людей из регионов, люди просто вышли со своим протестом", – сказал Сакварелидзе.

Он добавил, что митинг, который собрался в Тбилиси – это сигнал.

"Я как человек, который побывал во власти Грузии, с полной уверенностью могу сказать, когда больше 50 тысяч – 65 было приблизительно – собирается в центре Тбилиси – это сигнал и мандат, когда власть меняется. Когда она поменяется, в каком промежутке времени, сколько это займет времени и энергии и как оно будет выглядеть – это дело техники и стратегии тех лидеров, которые будут предлагать обществу свои решения и стратегию", – добавил Сакварелидзе.

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Что известно о задержании