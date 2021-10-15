"Це сигнал" – Сакварелідзе заявив про швидку зміну влади в Грузії

Давид Сакварелідзе прокоментував мітинг на підтримку Саакашвілі

Мітинг опозиції в Тбілісі. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник генерального прокурора України у 2015 – 2016 і один з лідерів української партії "Рух Нових сил" Давид Сакварелідзе заявив, що затриманий Міхеїл Саакашвілі повністю усвідомлював всі ризики, повертаючись до Грузії, а також висловив свою думку про мітинги в підтримку політика та зміну влади.

Про це він сказав у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Він повинен був дати фінальну битву. Він повністю усвідомлював всі ризики. З в'язниці людина зібрала, напевно, найбільшу кількість людей, яка збиралася з 2012 року, з огляду на COVID, з огляду на те, що 20% населення за останні 9 років покинули Грузію. Це була феноменальна подія, коли абсолютно без грошей, не звозячи людей з регіонів, люди просто вийшли зі своїм протестом", – сказав Сакварелідзе.

Він додав, що мітинг, який зібрався в Тбілісі – це сигнал.

"Я як людина, яка побувала у владі Грузії, з повною упевненістю можу сказати, коли більше 50 тисяч – 65 було приблизно – збирається в центрі Тбілісі – це сигнал і мандат, коли влада змінюється. Коли вона зміниться, в якому проміжку часу, скільки це займе часу і енергії і як воно буде виглядати – це справа техніки і стратегії тих лідерів, які будуть пропонувати суспільству свої рішення і стратегію", – додав Сакварелідзе.

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Що відомо про затримання