"Це сигнал" – Сакварелідзе заявив про швидку зміну влади в Грузії

Заступник генерального прокурора України у 2015 – 2016 і один з лідерів української партії "Рух Нових сил" Давид Сакварелідзе заявив, що затриманий Міхеїл Саакашвілі повністю усвідомлював всі ризики, повертаючись до Грузії, а також висловив свою думку про мітинги в підтримку політика та зміну влади.
Про це він сказав у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".
"Він повинен був дати фінальну битву. Він повністю усвідомлював всі ризики. З в'язниці людина зібрала, напевно, найбільшу кількість людей, яка збиралася з 2012 року, з огляду на COVID, з огляду на те, що 20% населення за останні 9 років покинули Грузію. Це була феноменальна подія, коли абсолютно без грошей, не звозячи людей з регіонів, люди просто вийшли зі своїм протестом", – сказав Сакварелідзе.
Далі по темі
Він додав, що мітинг, який зібрався в Тбілісі – це сигнал.
"Я як людина, яка побувала у владі Грузії, з повною упевненістю можу сказати, коли більше 50 тисяч – 65 було приблизно – збирається в центрі Тбілісі – це сигнал і мандат, коли влада змінюється. Коли вона зміниться, в якому проміжку часу, скільки це займе часу і енергії і як воно буде виглядати – це справа техніки і стратегії тих лідерів, які будуть пропонувати суспільству свої рішення і стратегію", – додав Сакварелідзе.
Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.