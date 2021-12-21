Если Путин нападет, останется без iPhone, иномарок и самолетов – Reuters

В Белом доме обсуждают расширение "чертовского" списка санкций

Американцы намерены ударить по технологиям / Коллаж "Сегодня"

Поскольку Россия продолжает наращивать свои войска на границах Украины США продолжают расширять список возможных санкций, которыми обещают ударить в случае начала войны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Чертовский" список расширяется

По данным агентство, 21 декабря на встрече в администрации президента США официальные высокопоставленные лица будут обсуждать новые пункты в списке санкций, которые можно будет ввести сразу после вторжения России на территорию Украины.

Среди таких мер – введение жесткого экспортного контроля, который может ограничить страну в поставках промышленных и потребительских технологий. Россию планируют ограничить в импорте мобильных телефонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.

Эти меры, по мнению разработчиков, должны будут серьезно повлиять на потребителей в России, местные промышленные предприятия и занятость населения. "Эти потенциальные меры будут беспрецедентными для России", – заявил источник агентства.

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Санкции