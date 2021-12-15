Будут беспрецедентные меры: в ЕС припугнули Россию из-за Украины

Нападение на Украину будет дорого стоить России, сказала глава Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

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"Европейский Союз готов принять беспрецедентные меры против России, если он продолжит агрессию по отношению к Украине", – сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, Россия в настоящее время выбирает "агрессивный подход в отношении своих соседей".

Она напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".

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Вместе с тем, фон дер Ляйен призвала Россию выбрать путь деэскалации и выполнять международные обязательства.

Она также вновь заверила Украину в "непоколебимой поддержке" со стороны ЕС.

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