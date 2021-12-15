Будуть безпрецедентні заходи: у ЄС налякали Росію через Україну

Напад на Україну дорого коштуватиме Росії, сказала глава Єврокомісії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії, а також прийняти безпрецедентні заходи із серйозними наслідками для РФ.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

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"Європейський Союз готовий вжити безпрецедентних заходів проти Росії, якщо він продовжить агресію щодо України", – сказала вона.

За словами голови Єврокомісії, Росія нині обирає "агресивний підхід стосовно своїх сусідів".

Вона нагадала, що ЄС та країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".

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Водночас, фон дер Ляйєн закликала Росію обрати шлях деескалації та виконувати міжнародні зобов'язання.

Вона також знову запевнила Україну в непохитній підтримці з боку ЄС.

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