Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Власть События

И чего все ждут? Зеленский обратился к ЕС с новой просьбой

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
20 декабря, 17:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Санкции нужно применять уже сейчас и не ждать, когда будет обострение конфликта, считает президент
Санкции к России нужно вводить не дожидаясь эскалации конфликта
Санкции к России нужно вводить не дожидаясь эскалации конфликта / Фото: Коллаж: Сегодня

К России необходимо применить превентивные санкции для предотвращения усиления эскалации с ее стороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Deutsche Welle.

Президент отметил, что наложение санкций после новой эскалации уже не будет иметь значения.

Реклама

"Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров Альянса такова, что, не дай бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например в Украину, то мы (ЕС и НАТО. – Ред.) потом введем санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно?" – сказал украинский лидер.

Также глава государства отметил, что во время кризиса с мигрантами на границе между Беларусью, Польшей и Литвой страны Европейского Союза и НАТО "без лишних упоминаний, бюрократических шагов и слов ввели серьезные санкции в отношении Беларуси".

Владимир Зеленский считает, что превентивные меры в отношении России нужны не только Киеву, ведь "это связано не только с Украиной".

Кто в ЕС тормозит санкции против России

Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против РФ из-за ее агрессии в отношении Украины. Страны Европейского Союза надеются на дипломатические методы урегулирования конфликта между Украиной и РФ.

Реклама

Наказание России

  • США подготовили большой пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. Там есть и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.
  • Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ. Глава Европейской комиссии напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".
  • В то же время правительство Германии призвало членов Конгресса США не вводить дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток – 2". По данным российских СМИ, конгрессмены не внесли в бюджет США на 2022 год упоминание о санкциях против газопровода, но заложили дополнительные средства для армии Украины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Тимошенко Тимошенко
8,2%
4
Бойко Бойко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,9%
6
Смешко Смешко
5,1%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.369

Евро (€)

30.86

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

47 522

заболело за неделю в Украине

-22%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять