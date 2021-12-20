И чего все ждут? Зеленский обратился к ЕС с новой просьбой

К России необходимо применить превентивные санкции для предотвращения усиления эскалации с ее стороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Deutsche Welle.
Президент отметил, что наложение санкций после новой эскалации уже не будет иметь значения.
"Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров Альянса такова, что, не дай бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например в Украину, то мы (ЕС и НАТО. – Ред.) потом введем санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно?" – сказал украинский лидер.
Также глава государства отметил, что во время кризиса с мигрантами на границе между Беларусью, Польшей и Литвой страны Европейского Союза и НАТО "без лишних упоминаний, бюрократических шагов и слов ввели серьезные санкции в отношении Беларуси".
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Владимир Зеленский считает, что превентивные меры в отношении России нужны не только Киеву, ведь "это связано не только с Украиной".
Кто в ЕС тормозит санкции против России
Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против РФ из-за ее агрессии в отношении Украины. Страны Европейского Союза надеются на дипломатические методы урегулирования конфликта между Украиной и РФ.
Наказание России
- США подготовили большой пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. Там есть и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.
- Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ. Глава Европейской комиссии напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".
- В то же время правительство Германии призвало членов Конгресса США не вводить дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток – 2". По данным российских СМИ, конгрессмены не внесли в бюджет США на 2022 год упоминание о санкциях против газопровода, но заложили дополнительные средства для армии Украины.