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Якщо Путін нападе, залишиться без iPhone, іномарок та літаків – Reuters

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 грудня, 23:56
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У Білому домі обговорюють розширення "бісового" списку санкцій
Американці мають намір вдарити по технологіях / Колаж "Сьогодні"
Американці мають намір вдарити по технологіях / Колаж "Сьогодні"

Оскільки Росія продовжує нарощувати свої війська на кордонах України США продовжують розширювати список можливих санкцій, якими обіцяють вдарити у разі початку війни.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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"Чертовський" список розширюється

За даними агентства, 21 грудня на зустрічі в адміністрації президента США офіційні високопосадовці обговорюватимуть нові пункти у списку санкцій, які можна буде ввести відразу після вторгнення Росії на територію України.

Серед таких заходів – запровадження жорсткого експортного контролю, який може обмежити країну у постачанні промислових та споживчих технологій. Росію планують обмежити в імпорті мобільних телефонів, основних компонентів літаків та автомобілів, а також матеріалів із багатьох інших секторів.

Ці заходи, на думку розробників, повинні будуть серйозно вплинути на споживачів у Росії, місцеві промислові підприємства та зайнятість населення. "Ці потенційні заходи будуть безпрецедентними для Росії", – заявило джерело агентства.

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Санкції

  • США підготували великий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там є і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
  • 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію із засудженням дій Росії біля кордонів України та на Донбасі. ЄС висловив повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.
  • Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії, і навіть вжити безпрецедентні заходи із серйозними наслідками для РФ. Глава Європейської комісії нагадала, що ЄС та країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".
  • При цьому президент України Володимир Зеленський намагається донести до Заходу, що превентивні санкції для запобігання посиленню ескалації необхідно застосувати до Росії вже зараз, не чекаючи на вторгнення.
  • А Володимир Путін вважає, що Захід сам постраждає від своїх санкцій і незабаром через економічні міркування їх скасує.

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