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І чого всі чекають? Зеленський звернувся до ЄС з новим проханням

Наталія Магдик Наталія Магдик
20 грудня, 17:30
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Санкції потрібно застосовувати вже зараз і не чекати, коли загостриться конфлікт, вважає президент
Санкції до Росії потрібно вводити не чекаючи ескалації конфлікту
Санкції до Росії потрібно вводити не чекаючи ескалації конфлікту / Фото: Колаж: Сьогодні

До Росії необхідно застосувати превентивні санкції задля унеможливлення посилення ескалації з її боку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Deutsche Welle.

Президент зазначив, що накладення санкцій після нової ескалації вже не матиме значення.

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"Якщо реакція деяких європейських лідерів та лідерів Альянсу така, що, не дай боже, якщо Путін продовжуватиме ескалацію, наприклад в Україну, то ми (ЄС та НАТО. – Ред.) потім введемо санкції. Що таке потім? І для кого? Хто залишиться і для чого це потрібно? – сказав український лідер.

Також глава держави зазначив, що під час кризи з мігрантами на кордоні між Білоруссю, Польщею і Литвою країни Європейського Союзу та НАТО "без зайвих згадок, бюрократичних кроків та слів запровадили серйозні санкції стосовно Білорусі".

Володимир Зеленський вважає, що превентивні заходи до Росії потрібні не лише Києву, адже "це пов'язано не лише з Україною".

Хто в ЄС гальмує санкції проти Росії

Німеччина, Франція, Італія та Іспанія затягують з напрацюванням серйозних санкцій проти РФ через її агресію стосовно України. Країни Європейського Союзу сподіваються на дипломатичні методи врегулювання конфлікту між Україною та РФ.

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Покарання Росії

  • США підготували великий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там є і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
  • Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії і навіть вжити безпрецедентних заходів із серйозними наслідками для РФ. Глава Європейської комісії нагадала, що ЄС та країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".
  • Водночас уряд Німеччини закликав членів Конгресу США не запроваджувати додаткові санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2". За даними російських ЗМІ, конгресмени не внесли до бюджету США на 2022 рік згадки про санкції проти газопроводу, проте внесли додаткові кошти для армії України.

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