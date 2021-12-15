Хто в ЄС гальмує санкції проти Росії: Bloomberg назвав 4 країни

Агентство дізналося про розбіжності в ЄС через санкції проти Росії

Декілька великих країн ЄС не підтримують санкції проти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Німеччина, Франція, Італія та Іспанія затягують із напрацюванням серйозних санкцій проти РФ через її агресію стосовно України. Країни Європейського Союзу сподіваються на дипломатичні методи врегулювання конфлікту між Україною та РФ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію високопоставлених дипломатів та офіційних осіб.

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За даними агентства, ці чотири країни наполягають, що важливіше провести переговори із Москвою, а не попереджати її "про хворобливі економічні заходи". Проте інші країни — члени ЄС вважають, що публічна підтримка нових санкцій ефективніше "стримає президента Росії Володимира Путіна".

Як повідомило одне з джерел агентства, представники кількох країн, у тому числі Нідерландів, східноєвропейських і скандинавських держав, попросили Європейську комісію (ЄК) обговорити з ними документ, що розробляється, з варіантами можливих санкцій.

Однак Німеччина та країни, які її підтримують, вважають, що потрібно дочекатися дій Росії та підготувати конкретну відповідь. Ці держави наголошують, що у разі вторгнення будуть вжиті заходи, проте сумніваються, чи необхідно їх опрацьовувати детально заздалегідь, "з огляду на невизначеність намірів Путіна".

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Санкції проти Росії