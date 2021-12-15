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Хто в ЄС гальмує санкції проти Росії: Bloomberg назвав 4 країни

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
15 грудня, 14:10
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Агентство дізналося про розбіжності в ЄС через санкції проти Росії
Декілька великих країн ЄС не підтримують санкції проти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Декілька великих країн ЄС не підтримують санкції проти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Німеччина, Франція, Італія та Іспанія затягують із напрацюванням серйозних санкцій проти РФ через її агресію стосовно України. Країни Європейського Союзу сподіваються на дипломатичні методи врегулювання конфлікту між Україною та РФ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію високопоставлених дипломатів та офіційних осіб.

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За даними агентства, ці чотири країни наполягають, що важливіше провести переговори із Москвою, а не попереджати її "про хворобливі економічні заходи". Проте інші країни — члени ЄС вважають, що публічна підтримка нових санкцій ефективніше "стримає президента Росії Володимира Путіна".

Як повідомило одне з джерел агентства, представники кількох країн, у тому числі Нідерландів, східноєвропейських і скандинавських держав, попросили Європейську комісію (ЄК) обговорити з ними документ, що розробляється, з варіантами можливих санкцій.

Однак Німеччина та країни, які її підтримують, вважають, що потрібно дочекатися дій Росії та підготувати конкретну відповідь. Ці держави наголошують, що у разі вторгнення будуть вжиті заходи, проте сумніваються, чи необхідно їх опрацьовувати детально заздалегідь, "з огляду на невизначеність намірів Путіна".

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Санкції проти Росії

  • США підготували великий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там існує і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
  • Також Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії і навіть вжити безпрецедентні заходи із серйозними наслідками для РФ. Глава ЄК нагадала, що ЄС та країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".
  • Водночас уряд Німеччини закликав членів конгресу США не запроваджувати додаткові санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2". За даними російських ЗМІ, конгресмени не внесли до бюджету США на 2022 рік згадку про санкції проти газопроводу. Але внесли додаткові кошти для армії України.

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