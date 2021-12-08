"Доведеться відмовитися": Путін заговорив про відміну санкцій Заходу

Путін розповідає, що санкції проти його країни ухвалюють "просто так"

Путін чекає, що санкції скасують / Колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін вважає, що США рано чи пізно відмовляться від політики санкцій стосовно Росії. Про це він заявив на зустрічі із учасниками Конгресу молодих учених, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Просто так

"Ці санкції ухвалюються просто так. Без жодних зовнішніх причин. Іноді складається враження, що різні політичні сили в тих же Штатах просто змагаються один із однним, показуючи свій антиросійський настрій, і таким чином заробляють внутрішньополітичні бали просто в боротьбі між собою. Нічого хорошого у цьому немає. І що цікаво, я не бачу, як вони можуть вийти з цього витка. Хоча, звісно, їм доведеться це зробити. Просто доведеться через своєрідний розвиток ситуації у світі", – заявив Путін молодим вченим.

Ситуація із санкціями