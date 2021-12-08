"Доведеться відмовитися": Путін заговорив про відміну санкцій Заходу

Президент РФ Володимир Путін вважає, що США рано чи пізно відмовляться від політики санкцій стосовно Росії. Про це він заявив на зустрічі із учасниками Конгресу молодих учених, повідомляє агенція "Інтерфакс".
Просто так
"Ці санкції ухвалюються просто так. Без жодних зовнішніх причин. Іноді складається враження, що різні політичні сили в тих же Штатах просто змагаються один із однним, показуючи свій антиросійський настрій, і таким чином заробляють внутрішньополітичні бали просто в боротьбі між собою. Нічого хорошого у цьому немає. І що цікаво, я не бачу, як вони можуть вийти з цього витка. Хоча, звісно, їм доведеться це зробити. Просто доведеться через своєрідний розвиток ситуації у світі", – заявив Путін молодим вченим.
Ситуація із санкціями
- Поки що Росія отримала нові попередження про введення "бісових санкцій", розроблених на випадок вторгнення військ РФ на територію України
- Посли Європейського Союзу 8 грудня мали погодити санкції проти приватної армії "Вагнер".
- Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках Філіп Бридлав переконаний, що Захід має ширший важільний арсенал впливу на політику російського президента Володимира Путіна, ніж ті санкції, що вже застосовані.
- Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну. У Ризі пропонують попередити Москву про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT та введення санкцій, пов'язаних із газопроводом "Північний потік – 2".
- Перші санкції за анексію Криму та розв'язану війну на Донбасі Москва отримала у 2014 році. З того часу список заборон лише збільшується.