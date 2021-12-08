"Придется отказаться": Путин заговорил об отмене санкций Запада

Путин рассказывает, что санкции против его страны принимают "просто так"

Путин ждет, что санкции отменят / Коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин считает, что США рано или поздно откажутся от политики санкций в отношении России. Об этом он заявил на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, сообщает агентство "Интерфакс".

Просто так

"Эти санкции принимаются просто так. Без всяких внешних причин. Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет. И что любопытно, я как бы не вижу, как они могут выйти из этого витка. Хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире", – заявил Путин молодым ученым.

Ситуация с санкциями