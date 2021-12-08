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"Придется отказаться": Путин заговорил об отмене санкций Запада

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 декабря, 22:17
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Путин рассказывает, что санкции против его страны принимают "просто так"
Путин ждет, что санкции отменят / Коллаж "Сегодня"
Путин ждет, что санкции отменят / Коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин считает, что США рано или поздно откажутся от политики санкций в отношении России. Об этом он заявил на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, сообщает агентство "Интерфакс".

Просто так

"Эти санкции принимаются просто так. Без всяких внешних причин. Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет. И что любопытно, я как бы не вижу, как они могут выйти из этого витка. Хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире", – заявил Путин молодым ученым.

Ситуация с санкциями

  • Пока же Россия получила новые предупреждения о вводе "чертовских санкций", разработанных на случай вторжения войск РФ на территорию Украины.
  • Послы Европейского Союза 8 декабря должны были согласовать санкции против частной армии "Вагнер".
  • Верховный Главнокомандующий Объединенных Сил НАТО в Европе в 2013-16 годах Филипп Бридлав убежден, что у Запада существует более широкий рычаговый арсенал влияния на политику российского президента Владимира Путина, чем те санкции, которые уже применены.
  • Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину. В Риге предлагают предупредить Москву о возможном отключении России от платежной системы SWIFT и введении санкций, связанных с газопроводом "Северный поток – 2".
  • Первые санкции за аннексию Крыма и развязанную войну на Донбассе Москва получила в 2014 году. С тех пор список запретов только увеличивается.

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